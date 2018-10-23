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В Могилеве мужчина переходил рельсы - и его насмерть сбил поезд

24.10.2018 14:34 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве мужчину насмерть сбил поезд. ЧП произошло в районе путепровода на проспекте Мира, сообщает ТРК «Могилев».

По предварительной информации, 64-летний мужчина переходил через рельсы не по пешеходному переходу, проявил невнимательность и попал под поезд. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

С начала 2018 года в Могилевской области на железной дороге зафиксировано 12 случаев травматизма, 8 человек погибли.

 
Теги: Могилев
 
 
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