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В Могилеве мужчина переходил рельсы - и его насмерть сбил поезд
В Могилеве мужчину насмерть сбил поезд. ЧП произошло в районе путепровода на проспекте Мира,
По предварительной информации, 64-летний мужчина переходил через рельсы не по пешеходному переходу, проявил невнимательность и попал под поезд. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
С начала 2018 года в Могилевской области на железной дороге зафиксировано 12 случаев травматизма, 8 человек погибли.
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Погибшему было 64 года.
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