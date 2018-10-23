Следствие разыскивает очевидцев наезда на пешехода в пригороде Пинска

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около 6 часов утра 10 июня на улице Пинской в д. Галево с участием автомобиля «Мазда-626» (р.зн. 6083 АВ-1).



Напомним, тогда пинчанка сбила 18-летнего жителя Пинского района на пешеходной дорожке. В результате ДТП парень получил телесные повреждения.

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