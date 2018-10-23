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Следствие разыскивает очевидцев наезда на пешехода в пригороде Пинска

24.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около 6 часов утра 10 июня на улице Пинской в д. Галево с участием автомобиля «Мазда-626» (р.зн. 6083 АВ-1).

Следствие разыскивает очевидцев наезда на пешехода в пригороде Пинска
Напомним, тогда пинчанка сбила 18-летнего жителя Пинского района на пешеходной дорожке. В результате ДТП парень получил телесные повреждения.

Граждан, которые располагают какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 122-32-10 или 102. Анонимность гарантируется.

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