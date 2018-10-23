В ответ на отказ нарезать лимон мужчина в Минске угрожал продавцу пистолетом

Странный случай произошел 20 октября в одном из столичных магазинов. Мужчина обратился к продавцу и попросил нарезать купленный лимон. А услышав отказ направил на женщину пистолет, сообщает Следственный комитет.



Скриншот видео: пресс-служба Следственного комитета

Вечером в субботу в одном из магазинов в центре Минска к продавцу подошел мужчина и попросил нарезать купленный ранее лимон. Женщина отказалась, так как обслуживала других покупателей.

«В ответ покупатель извлек из кармана одежды предмет, похожий на пистолет, который направил в сторону кассира и высказывал при этом угрозы его применения», — рассказали следователи.

О происшествии продавец сообщила охране магазина, позже милиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний пьяный мужчина, раньше у него не было проблем с законом. По предварительным данным, он угрожал пневматическим оружием.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия). За такое грозит от 3 лет ограничения и до 10 лет лишения свободы.