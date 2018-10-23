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Не дай совершиться насилию

24.10.2018 — ЧП | Единство  
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За 3 дня проведения мероприятия сотрудниками управления выявлено более 150 административных правонарушений, посещено по месту жительства более 130 граждан, допустивших домашнее насилие, с которыми проведены профилактические мероприятия, вручено более 15 официальных предупреждений о недопустимости подготовки или совершения правонарушений, в отношении 8 граждан вынесены защитные предписания с обязанностью гражданина, совершившего насилие в семье, временно покинуть общее с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запретом распоряжаться общей совместной собственностью.

Совместно с ГУ «ТЦСОН Борисовского района» проведены рейды, в рамках которых по месту проживания посещена 31 семья, в которых проживают лица асоциального поведения, в рамках которых с последними проведены профилактические мероприятия, а также обследованы условия проживания членов семьи.

Борисовским РОСК по материалу проверки, подготовленному участковым инспектором милиции Староборисовского отдела милиции, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.154 УК Республики Беларусь в отношении внука, истязавшего свою престарелую бабку.

Выдержка из Уголовного кодекса Республики Беларусь (от 9 июля 1999 г. N 275-З)

Статья 154. Истязание

  1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) и 149 (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) настоящего Кодекса, (истязание) -

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

  1. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, либо лицом, ранее судимым за истязание, -

наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет со штрафом или без штрафа или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет со штрафом или без штрафа.

Отдел охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Борисовского РУВД

 
 
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В период с 8:00 19 до 24:00 21.10.2018 сотрудниками Борисовского РУВД проведено специальное комплексное мероприятие «Быт», направленное на принятие дополнительных мер по...
 
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