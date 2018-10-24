﻿ Школьник в Старых Дорогах устроил стрельбу по окнам из пневматики. Возбуждено уголовное дело. 21.by
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Школьник в Старых Дорогах устроил стрельбу по окнам из пневматики. Возбуждено уголовное дело

25.10.2018 08:17 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент со стрельбой произошел в минувшую субботу, 20 октября. Но в УВД Миноблисполкома о нем рассказали только сейчас.


Фото: УВД Миноблисполкома

В милицию в субботу утром поступило сообщение о том, что поврежден окнный стеклопакет на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гастелло в городе Старые Дороги. Когда милиционеры прибыли на место вызова, они обнаружили еще одно поврежденное окно — на четвертом этаже. Предположительно, окна были повреждены пулями от пневматики.


Фото: УВД Миноблисполкома

«Стрелок» был установлен. Им оказался ученик выпускного класса одной из школ города.


Фото: УВД Миноблисполкома

«Свой поступок подросток объяснил тем, что хотел практически испытать приобретенный накануне пневматический пистолет, законность приобретения которого установит следствие в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава уголовно наказуемого преступления „Хулиганство“», — сообщили в милиции.

 
 
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Свой поступок подросток объяснил тем, что хотел практически испытать приобретенный накануне пневматический пистолет.
 
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