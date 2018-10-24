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Школьник в Старых Дорогах устроил стрельбу по окнам из пневматики. Возбуждено уголовное дело
Инцидент со стрельбой произошел в минувшую субботу, 20 октября. Но в УВД Миноблисполкома о нем
В милицию в субботу утром поступило сообщение о том, что поврежден окнный стеклопакет на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гастелло в городе Старые Дороги. Когда милиционеры прибыли на место вызова, они обнаружили еще одно поврежденное окно — на четвертом этаже. Предположительно, окна были повреждены пулями от пневматики.
«Стрелок» был установлен. Им оказался ученик выпускного класса одной из школ города.
«Свой поступок подросток объяснил тем, что хотел практически испытать приобретенный накануне пневматический пистолет, законность приобретения которого установит следствие в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава уголовно наказуемого преступления „Хулиганство“», — сообщили в милиции.
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Свой поступок подросток объяснил тем, что хотел практически испытать приобретенный накануне пневматический пистолет.
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