Школьник в Старых Дорогах устроил стрельбу по окнам из пневматики. Возбуждено уголовное дело

Инцидент со стрельбой произошел в минувшую субботу, 20 октября. Но в УВД Миноблисполкома о нем рассказали только сейчас.



Фото: УВД Миноблисполкома

В милицию в субботу утром поступило сообщение о том, что поврежден окнный стеклопакет на пятом этаже многоквартирного дома по улице Гастелло в городе Старые Дороги. Когда милиционеры прибыли на место вызова, они обнаружили еще одно поврежденное окно — на четвертом этаже. Предположительно, окна были повреждены пулями от пневматики.



Фото: УВД Миноблисполкома

«Стрелок» был установлен. Им оказался ученик выпускного класса одной из школ города.



Фото: УВД Миноблисполкома

«Свой поступок подросток объяснил тем, что хотел практически испытать приобретенный накануне пневматический пистолет, законность приобретения которого установит следствие в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава уголовно наказуемого преступления „Хулиганство“», — сообщили в милиции.