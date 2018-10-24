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По ул.Юбилейной в г.Кировске произошел пожар

25.10.2018 — ЧП | Кировец  
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По ул.Юбилейной в г.Кировске произошел пожар

20 октября в 7 часов 13 минут на центр оперативного управления РОЧС от соседки поступило сообщение о задымлении в доме 44 по ул.Юбилейной в г.Кировске и возможном нахождении человека. Как позже сообщил интернет-ресурсу старший инспектор ГПиВО РОЧС Александр Журавский, по прибытию подразделений МЧС в доме наблюдалось сильное задымление. На этот момент пострадавший гражданин находился на улице. В результате пожара уничтожены постельные принадлежности. Спасены дом и 2 хозяйственные постройки, расположенные на приусадебном участке. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые граждане частного фонда! МЧС напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту!

 
 
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20 октября в 7 часов 13 минут на центр оперативного управления РОЧС от соседки поступило сообщение о задымлении в доме 44 по ул.Юбилейной в г.Кировске и...
 
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