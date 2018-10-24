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В Полоцком районе работники ритуальной службы воровали ограждения могил и сдавали на металлолом
В Полоцком районе работники ритуальной службы воровали ограждения с могил,
О том, что на кладбище стали пропадать могильные ограждения, в РОВД сообщили родственники умерших. Выяснилось, что за кражами стоят двое мужчин — жители Полоцка и Новополоцка. С августа по октябрь 2018 года они разбирали части оград, сдавали их на металлолом и получали за это деньги. В основном брали чугун. Злоумышленники пояснили, что его легче продать.
Пока установлены три факта краж. Однако у милиционеров есть основания полагать, что рабочие могу быть причастны к другим подобным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело за кражи. Милиция выясняет их количество и обстоятельства.
А в Минском районе
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В основном брали чугун. Злоумышленники пояснили, что его легче продать.
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