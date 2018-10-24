В Полоцком районе работники ритуальной службы воровали ограждения могил и сдавали на металлолом

В Полоцком районе работники ритуальной службы воровали ограждения с могил, сообщает милиция региона.

О том, что на кладбище стали пропадать могильные ограждения, в РОВД сообщили родственники умерших. Выяснилось, что за кражами стоят двое мужчин — жители Полоцка и Новополоцка. С августа по октябрь 2018 года они разбирали части оград, сдавали их на металлолом и получали за это деньги. В основном брали чугун. Злоумышленники пояснили, что его легче продать.

Пока установлены три факта краж. Однако у милиционеров есть основания полагать, что рабочие могу быть причастны к другим подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело за кражи. Милиция выясняет их количество и обстоятельства.

А в Минском районе завели уголовное дело о мошенничестве на 43-летнего смотрителя кладбища. Мужчина брал деньги за участки, которые должны предоставляться бесплатно.