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Рабочий бобруйского предприятия погиб после наезда погрузчика

25.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб рабочий. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Рабочий бобруйского предприятия погиб после наезда погрузчика

По данным следствия, 22 октября около 14.50 водитель лесопогрузчика на территории ОАО «ФанДОК» наехал на 57-летнего слесаря-сантехника этого же предприятия. «В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался в больнице. В отношении водителя погрузчика следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). На момент ДТП он был трезв», — проинформировал Сергей Болсун.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, их проведение поручено специалистам управления ГКСЭ по Могилевской области.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/rabochij-bobrujskogo-predprijatija-pogib-posle-naezda-pogruzchika-323061-2018/
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Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого...
 
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