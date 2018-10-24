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Как милиция отреагировала на керченскую трагедию

25.10.2018 — ЧП | Единство  
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В течение трех дней – с 18 по 20 октября сотрудники милиции проверяли безопасность школ, колледжей, лицеев и детских садов Минской области. Проверили 551 учебное заведение. На этой неделе и в осенние каникулы проверки будут продолжаться.

Решение о проведении рейдов по учреждениям образования было принято в связи с трагедией в российском городе Керчь, где учащийся колледжа 17 октября расстрелял своих однокашников и преподавателей.

Начальник отделения организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минcкого облисполкома Анжелика Ульчиц:

– Проверку проводили сотрудники местных районных отделов внутренних дел и управления внутренних дел Минской области. Постарались охватить максимальное количество учебных заведений во всех районах Минщины. Ревизию проводили по трем основным направлениям: наличие видеонаблюдения, наличие «тревожной кнопки» и ее функционирования, пропускной режим.

Выявлены недостатки по всем направлениям. Например, не хватает камер видеонаблюдения. Во многих учреждениях образования камера всего одна – направленная на вход. Она охватывает недостаточно пространства, существует много мертвых зон.

– Нужно, чтобы камер видеонаблюдения было несколько, – говорит собеседница. – Одна, например, должна быть направлена на гардероб. Другие – на коридоры, запасные выходы. В идеале камеры должны быть установлены в столовой и пищеблоке. Но все упирается в финансирование. Администрации школ, садиков и колледжей устанавливают столько камер, сколько могут позволить себе приобрести. В детском садике одного из районов вместо камер используют автомобильные видеорегистраторы. Такая изобретательность, конечно, похвальна, но у видеорегистраторов очень небольшой объем обзора.

Местные районные власти заключают договора с Департаментом охраны на установку «тревожной кнопки». И здесь не все идеально. Анжелика Ульчиц обращает внимание на то, что в одних учебных заведениях кнопки работают круглосуточно, в других – только когда дети и подростки находятся в этих заведениях.

Не везде зона обслуживания отдела Департамента охраны охватывает целиком весь район, включая самые отдаленные его территории.

Существуют проблемы в пропускном режиме некоторых учреждений образования. Согласно установленным правилам, турникеты с пропуском по электронной карточке устанавливаются в тех школах и колледжах, где количество учащихся превышает 800 человек. В остальных – работает вахтер, который обязан записывать каждого незнакомого посетителя, который входит в здание. В сельских школах и садах проще – там люди знают друг друга.

А в городских учебных заведениях вахтер должен быть очень внимательным. Проблема в том, что должность вахтера есть не везде. Иногда его обязанности выполняют сторожа, уборщицы или другие работники. И они не всегда ответственно подходят к дополнительной работе.

– Я лично в штатской одежде вошла в одну из школ, сказала человеку, который сидел на вахте, что иду к директору. Он объяснил мне, как пройти, и я пошла, – рассказывает Анжелика Ульчиц. – Это недопустимо. Вахтер должен попросить любого работника школы, любого учителя, который оказался рядом, чтобы он обязательно проводил посетителя и проконтролировал, куда он идет и что по дороге делает.

Начальник отделения организации работы инспекции по делам несовершеннолетних управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома подчеркнула, что проверки в учреждениях образования всех районов Минщины милиция будет продолжать вплоть до окончания осенних каникул.

http://www.mlyn.by/

 
 
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Сотрудники милиции после керченской трагедии проверили 551 учреждение образования Минской области и выявили ряд недостатков.
 
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