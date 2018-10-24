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Московским РОВД устанавливается личность мужчины

25.10.2018 18:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В период времени с 08.00 до 10.00 часов 16.08.2018 года находился в УЗ "Брестская центральная городская больница".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60047.php

Московским РОВД устанавливается личность мужчины

В случае любой имеющейся информации просим позвонить по телефонам: оперативно-дежурная служба Московского РОВД 7291764 (МТС), 2064461(МТС) или 102. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60047.php

Московским РОВД устанавливается личность мужчины

 
 
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В период времени с 08.00 до 10.00 часов 16.08.2018 года находился в УЗ "Брестская центральная городская больница". В случае любой имеющейся информации просим позвонить по...
 
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