В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня. Погибли 17 человек

В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из них — дети.

Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.

Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.

В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого моря погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.