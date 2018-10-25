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Кражи и хищения. Последние происшествия в районе

26.10.2018 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Кражи и хищения. Последние происшествия в районе

.Четыре декоративных колпака и два значка логотипа были похищены с автомобиля жителя деревни Малево. Кражу хозяева обнаружили  около восьми утра. Автомобиль  был припаркован вблизи  дома и находился без присмотра с 20.00  предыдущего дня.  Этим и воспользовался злоумышленник.

.40-летняя жительница России путем обмана, под предлогом  срочного займа денежных средств, заведомо  не намереваясь и не имея  реальной возможности исполнить  принятые на себя обязательства по их возврату в оговоренные  сроки, завладела крупной  денежной суммой  (более 3,5 тысячи долларов США), которая принадлежала жителю Несвижского района.

По факту возбуждено уголовное дело.

.Кража зеленых насаждений  обнаружена октябрьским  утром вблизи территории  предприятия ООО «Деко-флекс» в Несвиже. Злоумышленник  для наживы выбрал вечернее или ночное  время с 21.00 до 8.00 следующего дня. «Прописку» поменяли 14 зеленых туй.

 


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.Четыре декоративных колпака и два значка логотипа были похищены с автомобиля жителя деревни Малево. Кражу хозяева обнаружили  около восьми утра.
 
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