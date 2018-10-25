В Пинском районе пропала 14-летняя школьница

Милиция разыскивает 14-летнюю Марию Мокей, которая четыре дня назад ушла из дома в неизвестном направлении.

Девушка проживает в деревне Заборовцы, учится в Лыщенской средней школе.

22 октября, около 22.00, она ушла из дома и пропала. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.