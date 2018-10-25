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В Бресте из-за экстренного торможения автобуса пострадала пассажирка
26.10.2018 11:46 — ЧП | Виртуальный Брест
25.10.2018 около 15:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 35-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота-Приус», двигался по ул.Советских Пограничников, в направлении проспекта Машерова. На нерегулируемом перекрестке с проспектом Машерова, при выезде со второстепенной дороги на главную, водитель, при выполнении маневра левого поворота, не уступил дорогу 35-летнему водителю, управляющему городским маршрутным автобусом марки «МАЗ105065» и вынудил водителя автобуса прибегнуть к торможению. В результате торможения 75-летняя пассажирка "МАЗа" упала в салоне автобуса. В результате ДТП женщина госпитализирована в УЗ «Брестская центральная городская больница».
По факту ДТП проводится проверка.
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25.10.2018 около 15:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний водитель, управляя автомобилем марки...
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