ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте из-за экстренного торможения автобуса пострадала пассажирка

26.10.2018 11:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

25.10.2018 около 15:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60076.php

В Бресте из-за экстренного торможения автобуса пострадала пассажирка

По предварительной информации: 35-летний водитель, управляя автомобилем марки «Тойота-Приус», двигался по ул.Советских Пограничников, в направлении проспекта Машерова. На нерегулируемом перекрестке с проспектом Машерова, при выезде со второстепенной дороги на главную, водитель, при выполнении маневра левого поворота, не уступил дорогу 35-летнему водителю, управляющему городским маршрутным автобусом марки «МАЗ105065» и вынудил водителя автобуса прибегнуть к торможению. В результате торможения 75-летняя пассажирка "МАЗа" упала в салоне автобуса. В результате ДТП женщина госпитализирована в УЗ «Брестская центральная городская больница».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60076.php

В Бресте из-за экстренного торможения автобуса пострадала пассажирка

По факту ДТП проводится проверка. 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25.10.2018 около 15:40 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний водитель, управляя автомобилем марки...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинском районе пропала 14-летняя школьница
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика