В Пинском районе пятый день ищут пропавшую школьницу



В Пинском районе разыскивают пропавшую старшеклассницу одной из сельских школ.

В РОВД обратилась 57-летняя жительница деревни Заборовцы. Правоохранителям она сообщила о пропаже проживающей с ней внучки 2003 года рождения. Ученица Лыщенской средней школы ушла из дома 22 октября около 22.00. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно. При себе у девушки есть мобильный телефон, но он недоступен. Это не первый случай, когда беглянку разыскивает милиция.