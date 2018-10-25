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В Пинском районе пятый день ищут пропавшую школьницу
26.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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В РОВД обратилась 57-летняя жительница деревни Заборовцы. Правоохранителям она сообщила о пропаже проживающей с ней внучки 2003 года рождения. Ученица Лыщенской средней школы ушла из дома 22 октября около 22.00. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно. При себе у девушки есть мобильный телефон, но он недоступен. Это не первый случай, когда беглянку разыскивает милиция.
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