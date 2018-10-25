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Фирму из Жабинки привлекли к ответственности за сброс нефтепродуктов в реку

26.10.2018 13:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Экономический суд Брестской области рассмотрел дело о взыскании вреда, причиненного окружающей среде незаконным сбросом загрязняющего вещества в реку Мухавец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60079.php

Фирму из Жабинки привлекли к ответственности за сброс нефтепродуктов в реку

Инцидент произошел в начале апреля. Оперативная группа комиссии по ЧС Жабинковского райисполкома совместно с представителями Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды установили, что из-под земли на территории ООО вытекают грунтовые воды с примесями нефтепродуктов неизвестного происхождения, которые попадают в акваторию Мухавца. Специалисты отобрали пробы поверхностных вод реки. В исследуемых образцах было выявлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам.

Областной комитет природных ресурсов составил акт о причинении вреда окружающей среде. На его основании было подано исковое заявление о взыскании ущерба. Решением экономического суда Брестской области исковые требования удовлетворены в полном объеме. С частного предприятия в бюджет взыскан причиненный природе вред в размере Br411, а также Br612,5 госпошлины.

Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 
 
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Экономический суд Брестской области рассмотрел дело о взыскании вреда, причиненного окружающей среде незаконным сбросом загрязняющего вещества в реку Мухавец,...
 
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