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Суд в Бресте приговорил местного жителя к 12 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

26.10.2018 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте и перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза психотропных веществ и совершении побега из-под стражи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60084.php

Суд в Бресте приговорил местного жителя к 12 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

Обвиняемым по делу проходил неработающий брестчанин 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотических средств. В этот раз в отношении него были возбуждены уголовные дела по ч.2,3 ст.328, ч.1 ст.328-1 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Молодому человеку в вину вменялось незаконное приобретение, хранение и сбыт таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество псевдоэфедрин. Причем был установлен факт незаконного перемещения шести таблеток через границу Евразийского экономического союза.

К брестчанину была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 5 апреля его доставили на стационарное лечение в отделение одной из больниц города, где он находился под охраной конвоя. Спустя пять дней фигурант сбежал. Было заведено еще одно уголовное дело по факту побега (ч.1 ст.413 УК). Сотрудники милиции задержали беглеца вечером 20 апреля.

Суд признал брестчанина виновным по всем пунктам предъявленного ему обвинения. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о незаконном обороте и перемещении через таможенную границу Евразийского...
 
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