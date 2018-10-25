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Арестовали сельчанина, проявившего насилие в отношении сотрудника ГАИ

26.10.2018 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Инцидент произошёл 18 октября в Лунинецком районе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60082.php

Арестовали сельчанина, проявившего насилие в отношении сотрудника ГАИ

Фото иллюстрационное

Как сообщил ранее Медиа-Полесью зам. начальника Лунинецкого РОВД Александр Веренич, инспектор ДПС ГАИ остановил на дороге пьяного велосипедиста и пригласил его в служебный автомобиль для оформления протокола. Тот стал вести себя агрессивно, порвал форменное обмундирование милиционеру, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, и повредил служебный автомобиль.

51-летнего жителя Дятловичей доставили в милицию. После проведения проверки Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 364 УК РБ «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».

С санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина ранее судим, злоупотребляет спиртным.

По инкриминируемой статье злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 6 лет.

По аналогичной статье, за два дня до описанного происшествия, Лунинецкий РОСК возбудил дело и в отношении 57-летнего бесправника, жителя деревни Язвинки, который также применил насилие в отношении инспектора Госавтоинспекции. В этом случае мера пресечения не избиралась.

 
 
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Инцидент произошёл 18 октября в Лунинецком районе. Фото иллюстрационное Как сообщил ранее Медиа-Полесью зам. начальника Лунинецкого РОВД Александр Веренич,...
 
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