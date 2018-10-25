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Арестовали сельчанина, проявившего насилие в отношении сотрудника ГАИ
26.10.2018 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Фото иллюстрационное
Как
51-летнего жителя Дятловичей доставили в милицию. После проведения проверки Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 364 УК РБ «Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел».
С санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчина ранее судим, злоупотребляет спиртным.
По инкриминируемой статье злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 6 лет.
По аналогичной статье, за два дня до описанного происшествия, Лунинецкий РОСК возбудил дело и в отношении 57-летнего бесправника, жителя деревни Язвинки, который также применил насилие в отношении инспектора Госавтоинспекции. В этом случае мера пресечения не избиралась.
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