В Борисове совершен разбой: расследуется уголовное дело

Вечером 16 сентября текущего года потерпевший был доставлен в больницу с резаными ранами на теле. Его увидел в тяжелом состоянии на улице мужчина и вызвал скорую помощь по мобильному телефону.

Прибывшие по сообщению медицинских работников следователи, эксперт и сотрудники милиции установили общий характер произошедшего. Проведенный осмотр места происшествия, работа с потерпевшим, оперативно-розыскные мероприятия позволили задержать подозреваемых лиц. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления 49-летний житель г. Борисов и 39-летний житель г. Щучин.

По данным следствия, подозреваемые работали вместе с потерпевшим по договору подряда у индивидуального предпринимателя на пилораме в г. Борисов. На территории производственной базы они и проживали. Преступление произошло в бытовом помещении, где все трое ночевали. Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мужчины, стали требовать у потерпевшего деньги. Повалив его на кровать, наносили удары и причиняли телесные повреждения ножом. В результате похитили мобильный телефон и портмоне с находившимися в нем паспортом, банковской карточкой и деньгами. В конечном итоге потерпевший смог убежать, когда остался наедине с одним из фигурантов.

В ходе осмотра места происшествия, близлежащей территории обнаружены документы. Мобильный телефон один из подозреваемых продал таксисту в городе. В настоящее время он изъят, как и другие вещественные доказательства, по которым экспертами управления ГКСЭ проводятся экспертизы.

Следствием предъявлено обвинение задержанным лицам по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса - разбой, совершенный группой лиц. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног