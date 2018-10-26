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Горе наживе не помеха

27.10.2018 — ЧП | Единство  
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По данным следствия, в период времени с 2016 по 2017 годы работающий в должности смотрителя кладбища, находящегося в ведомстве коммунального предприятия «Жилищник Минщины», мужчина путем обмана завладел имуществом граждан.

Под предлогам оплаты за выделение участков для захоронения фигурант брал у местных жителей денежные средства за данную услугу, которая согласно законодательству предоставляется на безвозмездной основе (ст. 35 Закона Республики Беларусь «о погребении и похоронном деле» от 12.11.2001 (с изменениями и дополнениями от 08.01.2015).

В частности, в ноябре 2016 года смотритель, имея умысел на завладение денежными средствами обратившейся к нему пенсионерки, за выделение участка для захоронения её супруга и последующего подзахоронения ее самой на кладбище в Заславле получил от нее 60 рублей. А в январе 2017 года, продолжая свои преступные действия, фигурант скрыл от другого мужчины наличие условий предоставления такого участка на безвозмездной основе для захоронения умершего его родственника (местного жителя) и взял у него 130 рублей.

Минским районным отделом Следственного комитета мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие располагает данными об еще 12 аналогичных фактах мошеннических действий.

По обстоятельствам противоправных действий допрашиваются потерпевшие, свидетели и иные граждане. Устанавливается точный размер причиненного ущерба. В целях обеспечения имущественных взысканий принимаются меры по отысканию подлежащего аресту имущества.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошеннических действий, совершенных 43-летним местным жителем.
 
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