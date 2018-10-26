Взрыв газа в многоэтажке в Жлобине: двое пострадавших, снесло стену в квартире, выбиты окна и двери

В Жлобине в одной из квартир девятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека. У одного — ожоги ног, у второго — травмы головы. Подробности сообщили в МЧС.





Инцидент произошел сегодня в 5.40. в однокомнатной квартире на 7 этаже. Сильные ожоги ног получил 25-летний хозяин жилища. От взрыва в его квартире вынесло окна и двери.





Кроме этого, взрывной волной снесло стену в кухне. Она обрушилась на спящих в соседней квартире супругов. Также с ними в комнате находились двое маленьких детей. Но пострадал лишь 26-летний глава семейства. У него травма головы.





Причина взрыва устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — отрытая конфорка газовой плиты в одной из квартир.



