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Взрыв газа в многоэтажке в Жлобине: двое пострадавших, снесло стену в квартире, выбиты окна и двери

27.10.2018 10:53 — ЧП | Tut.by  
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В Жлобине в одной из квартир девятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека. У одного — ожоги ног, у второго — травмы головы. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел сегодня в 5.40. в однокомнатной квартире на 7 этаже. Сильные ожоги ног получил 25-летний хозяин жилища. От взрыва в его квартире вынесло окна и двери.


Кроме этого, взрывной волной снесло стену в кухне. Она обрушилась на спящих в соседней квартире супругов. Также с ними в комнате находились двое маленьких детей. Но пострадал лишь 26-летний глава семейства. У него травма головы.


Причина взрыва устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — отрытая конфорка газовой плиты в одной из квартир.


 
 
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От взрыва в квартире вынесло окна и двери. Кроме этого, взрывной волной снесло стену в кухне.
 
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