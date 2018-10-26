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При наводнении на Кубани погибли шесть человек, двое пропали без вести

27.10.2018 12:50 — ЧП | Tut.by  
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В результате наводнений и схода селей на Кубани пострадали более 60 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.


Фото: Фото: angelika6969 / Instagram

Еще шесть человек погибли. Отмечается, что судьба двоих человек в настоящий момент неизвестна.

«По уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», — сказал представитель экстренных служб.

По его словам, девять пострадавших госпитализированы, 51 человек получил медицинскую помощь амбулаторно.

Всего на юге региона от наводнения пострадало около 30 населенных пунктов, в Туапсинском и Апшеронском районах, а также городе Сочи власти ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказалось более 22 тыс. домовладений с населением 72 тыс. человек.

 
 
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Девять пострадавших госпитализированы, 51 человек получил медицинскую помощь амбулаторно.
 
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