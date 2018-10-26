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При наводнении на Кубани погибли шесть человек, двое пропали без вести
В результате
Еще шесть человек погибли. Отмечается, что судьба двоих человек в настоящий момент неизвестна.
«По уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек», — сказал представитель экстренных служб.
По его словам, девять пострадавших госпитализированы, 51 человек получил медицинскую помощь амбулаторно.
Всего на юге региона от наводнения пострадало около 30 населенных пунктов, в Туапсинском и Апшеронском районах, а также городе Сочи власти ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказалось более 22 тыс. домовладений с населением 72 тыс. человек.
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Девять пострадавших госпитализированы, 51 человек получил медицинскую помощь амбулаторно.
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