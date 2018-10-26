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В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Есть погибшие

27.10.2018 18:17 — ЧП | Tut.by  
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В американском городе Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Местный телеканал KDKA пишет, что погибли по меньшей мере четыре человека; есть информация о семи или восьми погибших, сообщает CBS Local.

Официального подтверждения этих данных нет.

Сообщается, что нападавший вступил в перестрелку с полицией.

Городской департамент общественной безопасности подтвердил, что в районе синагоги идет стрельба. Городские власти призвали жителей не выходить из дома.

 
 
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Местный телеканал KDKA пишет, что погибли по меньшей мере четыре человека; есть информация о семи или восьми погибших.
 
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