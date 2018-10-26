В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Есть погибшие

В американском городе Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Местный телеканал KDKA пишет, что погибли по меньшей мере четыре человека; есть информация о семи или восьми погибших, сообщает CBS Local .

Официального подтверждения этих данных нет.

Сообщается, что нападавший вступил в перестрелку с полицией.

Городской департамент общественной безопасности подтвердил, что в районе синагоги идет стрельба. Городские власти призвали жителей не выходить из дома.