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В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Есть погибшие
В американском городе Питтсбурге произошла стрельба в синагоге. Местный телеканал KDKA пишет, что погибли по меньшей мере четыре человека; есть информация о семи или восьми погибших, сообщает
Официального подтверждения этих данных нет.
Сообщается, что нападавший вступил в перестрелку с полицией.
Городской департамент общественной безопасности подтвердил, что в районе синагоги идет стрельба. Городские власти призвали жителей не выходить из дома.
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Местный телеканал KDKA пишет, что погибли по меньшей мере четыре человека; есть информация о семи или восьми погибших.
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