В Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха. Инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с «Вест Хэм Юнайтед».

Спортивный комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч, написал в «Твиттере»: «Вертолет „Лестер Сити“ только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация».

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту вертолета, и есть ли пострадавшие. Также неизвестно, был ли в вертолете сам владелец «Лестера».

Как сообщается, пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить пожар, и теперь с обломками вертолета работают спасатели.

Многие болельщики «Лестер Сити», покинувшие стадион после матча, вернулись к месту происшествия, чтобы следить за происходящим и оказывать любую посильную помощь.

Полиция заявила: «Мы разбираемся с инцидентом, произошедшим рядом со стадионом „Кинг Пауэр“. Службы экстренной помощи проинформированы и работают там».

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

Один из очевидцев рассказал в интервью Sky Sports News: «Нам из окна бара через дорогу было видно стадион. Я был с племянником. Мы увидели, что вертолет закружило, а потом через несколько секунд он рухнул и загорелся».

По словам одного из свидетелей, «хвостовой винт не работал, из-за чего вертолет закружило».

Фотограф Райан Браун, работавший на матче, сказал, что ему было хорошо видно, что произошло с вертолетом перед крушением. Он рассказал в интервью Би-би-си: «В буквальном смысле остановился двигатель, и я обернулся. Он [вертолет] издал стрекочущий звук, после чего шум затих. Лопасти закрутились, а затем я услышал громкий взрыв». Он рассказал, что побежал к месту крушения и увидел огромный шар пламени. Было похоже, что вертолет врезался в промышленный парк, примыкающий к стадиону.

Судя по фотографиям и видео, которые размещают в соцсетях очевидцы, после столкновения с землей вертолет загорелся.