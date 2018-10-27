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32-летний мужчина, который пропал после выписки из больницы, найден погибшим

28.10.2018 00:52 — ЧП | Tut.by  
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Мужчину, который вышел из больницы в столице и пропал, нашли погибшим, сообщает поисковый отряд «Ангел».

32-летний Евгений Конопелько Минске ищут 32-летнего мужчину, который выписался из больницы и пропал">пропал в среду. Он вышел из медицинского учреждения и пропал. Мужчина проживал в Минске на улице Притыцкого. Он находился на лечении в РНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии на улице Семашко. Его выписали 24 октября.

Мужчину искали родные, милиция и волонтеры. 27 октября поисковый отряд сообщил, что мужчина найден погибшим. Администрация отряда не комментирует обстоятельства гибели.

 
Теги: Минск
 
 
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27 октября поисковый отряд сообщил, что мужчина найден погибшим. Администрация отряда не комментирует обстоятельства гибели.
 
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