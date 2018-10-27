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В Браславском районе туристка нашла в озере человеческий череп
Туристка из Санкт-Петербурга нашла в озере Укля в Браславском районе человеческий череп. Женщина позвонила в милицию,
Приехавшая на отдых россиянка прогуливалась вдоль озера Укля в одноименной деревне. Примерно в метре от берега женщина увидела человеческий череп. Он лежал на глубине около 10 см и частично выступал над водой.
Туристка сообщила о находке в милицию. Сотрудники РОВД извлекли из озера череп человека без нижней челюсти.
Назначена медико-криминалистическая экспертиза, чтобы установить давность смерти человека.
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Механических повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, на нем не обнаружили.
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