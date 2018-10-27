В Браславском районе туристка нашла в озере человеческий череп

Туристка из Санкт-Петербурга нашла в озере Укля в Браславском районе человеческий череп. Женщина позвонила в милицию, сообщает «Браслаўская звязда».

Приехавшая на отдых россиянка прогуливалась вдоль озера Укля в одноименной деревне. Примерно в метре от берега женщина увидела человеческий череп. Он лежал на глубине около 10 см и частично выступал над водой.

Туристка сообщила о находке в милицию. Сотрудники РОВД извлекли из озера череп человека без нижней челюсти.

Назначена медико-криминалистическая экспертиза, чтобы установить давность смерти человека.