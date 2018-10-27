На Селецком водохранилище перевернулась лодка с четырьмя рыбаками: один погиб

На Селецком водохранилище в Березовском районе Брестской области перевернулась лодка, один человек утонул. Об этом сообщает МЧС.

Вечером 27 октября, около половины седьмого, спасателям сообщили, что люди на воде терпят бедствие. Оказывается, на расстоянии 700 м от берега опрокинулась алюминиевая лодка-казанка, где находились четыре рыбака. Все они оказались в воде.

Мужчин вытащили на берег, передали медикам. Один из них, 45-летний рыбак, к сожалению, умер. Спасенные 36-ти-, 34-х- и 32-летний мужчины в реанимации с общим переохлаждением. Все спасенные были пьяны.