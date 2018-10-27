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На Селецком водохранилище перевернулась лодка с четырьмя рыбаками: один погиб
На Селецком водохранилище в Березовском районе Брестской области перевернулась лодка, один человек утонул. Об этом
Вечером 27 октября, около половины седьмого, спасателям сообщили, что люди на воде терпят бедствие. Оказывается, на расстоянии 700 м от берега опрокинулась алюминиевая лодка-казанка, где находились четыре рыбака. Все они оказались в воде.
Мужчин вытащили на берег, передали медикам. Один из них, 45-летний рыбак, к сожалению, умер. Спасенные 36-ти-, 34-х- и 32-летний мужчины в реанимации с общим переохлаждением. Все спасенные были пьяны.
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Лодка опрокинулась в 700 метрах от берега.
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