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В Лунинце дома убили годовалого ребенка

28.10.2018 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Лунинце убили годовалого ребенка. Об этом TUT.BY сообщили читатели, позже в своем телеграм-канале подтвердил СК.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60111.php

В Лунинце дома убили годовалого ребенка

Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в доме на ул. Гагарина в Лунинце. Фото: Медиа-Полесье

По данным следствия, 27 октября около 19 часов 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп годовалой дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и 47-летний знакомый семьи. Оба были пьяны.

Возбуждено уголовное дело за убийство малолетней. Задержаны мать ребенка и ее знакомый.

Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

Как сообщили TUT.BY местные жители, у малышки было перерезано горло. Официального подтверждения этой информации нет.

По информации местного издания «Медиа-Полесье», накануне вечером в гости к матери пришла пара — мужчина и женщина. Во время застолья компанию раздражал плач малышки — и ребенка убили.

В семье воспитывается двое старших детей — мальчики 4-х и 6-ти лет.

 
 
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В Лунинце убили годовалого ребенка. Об этом TUT.BY сообщили читатели, позже в своем телеграм-канале подтвердил СК. Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в...
 
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В Лунинце дома убили годовалого ребенка
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