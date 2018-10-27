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В Лунинце дома убили годовалого ребенка
28.10.2018 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест
В Лунинце убили годовалого ребенка. Об этом TUT.BY сообщили читатели, позже в своем телеграм-канале
Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в доме на ул. Гагарина в Лунинце. Фото: Медиа-Полесье
По данным следствия, 27 октября около 19 часов 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп годовалой дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и 47-летний знакомый семьи. Оба были пьяны.
Возбуждено уголовное дело за убийство малолетней. Задержаны мать ребенка и ее знакомый.
Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.
Как сообщили TUT.BY местные жители, у малышки было перерезано горло. Официального подтверждения этой информации нет.
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В семье воспитывается двое старших детей — мальчики 4-х и 6-ти лет.
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В Лунинце убили годовалого ребенка. Об этом TUT.BY сообщили читатели, позже в своем телеграм-канале подтвердил СК. Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в...
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