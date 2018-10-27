Мужчина в юбке и дамских сапогах объяснил свой внешний вид: «Как хочу – так и хожу»

Вчера в Бресте милиция задержала необычного возмутителя спокойствия. По микрорайону «Восток» неуверенной походкой разгуливал лысый мужчина в мини-юбке и сапогах на приличных каблуках .









По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, кто-то из очевидцев обратился в милицию - и к странному прохожему приехал наряд. Оказалось, мужчина был изрядно пьян. Результаты медицинского освидетельствования показали 2,6 промилле. Нарушителя, безработного брестчанина 1982 года рождения, доставили в РОВД и составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Что до внешнего вида, продолжает Сергей Дученко, то сам задержанный ответил кратко:

- Говорит: «Как хочу – так и хожу». В принципе, мы живем в свободной стране. Имеет право. Может, человек так наглядно выражает свою ориентацию или толерантность к ней. Или еще какие причины заставили его так одеться. Это личное дело. А вот появляться на людях в сильном подпитии недопустимо. И ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

К слову, статья 17.3 КоАП, по которой был составлен протокол, в частности гласит: «…появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение штрафа в размере до 8 базовых величин».