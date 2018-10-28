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В Индонезии разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion air, выполнявший рейс из Джакарты, потерпел катастрофу. Об этом сообщило агентство «Синьхуа»,
Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times. По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 по минскому) и пропал в 6.33.
По данным ресурса
Начата поисковая и спасательная операция, сообщает
(Будет дополнено).
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По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.
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