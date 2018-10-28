ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Индонезии разбился пассажирский самолет

29.10.2018 05:28 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion air, выполнявший рейс из Джакарты, потерпел катастрофу. Об этом сообщило агентство «Синьхуа», передает ТАСС.


Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times. По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 по минскому) и пропал в 6.33.

По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.

​Начата поисковая и спасательная операция, сообщает РИА «Новости».

(Будет дополнено).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина в юбке и дамских сапогах объяснил свой внешний вид: «Как хочу – так и хожу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика