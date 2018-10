В Индонезии разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion air, выполнявший рейс из Джакарты, потерпел катастрофу. Об этом сообщило агентство «Синьхуа», передает ТАСС.

Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times. По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 по минскому) и пропал в 6.33.

По данным ресурса Flightradar , отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.

We’re following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.