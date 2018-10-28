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На ул. Халтурина в Бресте сгорел сарай, а на ул. О. Кошевого - жилой дом
29.10.2018 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест
26 октября 2018 года в 15-31 по ул. Халтурина произошел
28 октября 2018 года в 18-24 по ул. О. Кошевого произошел
Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество.
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26 октября 2018 года в 15-31 по ул. Халтурина произошел пожар в блочном 8-ми секционном хозяйственном строении, размерами 10х15 м. Огнем повреждена кровля на площади 25 кв.м.,...
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