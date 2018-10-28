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На ул. Халтурина в Бресте сгорел сарай, а на ул. О. Кошевого - жилой дом

29.10.2018 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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26 октября 2018 года в 15-31 по ул. Халтурина произошел пожар в блочном 8-ми секционном хозяйственном строении, размерами 10х15 м. Огнем повреждена кровля на площади 25 кв.м., имущество в ячейках №1,2,3,4,5. Причина пожара устанавливается. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60129.php

На ул. Халтурина в Бресте сгорел сарай, а на ул. О. Кошевого - жилой дом

28 октября 2018 года в 18-24 по ул. О. Кошевого произошел пожар в деревянном жилом доме, размерами 12х15 м, принадлежащем гр-ну 1971 г.р., рабочему КУПП «Брестское котельное хозяйство».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60129.php

На ул. Халтурина в Бресте сгорел сарай, а на ул. О. Кошевого - жилой дом

Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, внутренняя отделка и имущество.

 
 
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26 октября 2018 года в 15-31 по ул. Халтурина произошел пожар в блочном 8-ми секционном хозяйственном строении, размерами 10х15 м. Огнем повреждена кровля на площади 25 кв.м.,...
 
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