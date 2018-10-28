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В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Соседи рассказывают...

29.10.2018 11:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Кто это сделал, выясняет следствие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60127.php

В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Соседи рассказывают...

Этого ангелочка больше нет. Фото со странички из соцсетей матери девочки

За сутки с момента убийства история обросла слухами, наполняясь самыми невероятными домыслами.

Соседи, с которыми пообщались корресподенты Медиа-Полесья, на условиях анонимности рассказали, что семья с виду – вполне благополучная. По утрам супруги часто вдвоём вели старших сыновей (мальчикам 4 и 6 лет) в детсад. Под ручку супруги прогуливались иногда по городу с малышами.

По вечерам, как слышали соседи, из их квартиры доносились отзвуки застолья. Как следствие, по ночам слышно было, что ведутся семейные разборки.

– Правда, в период, когда соседка вынашивала третьего ребёнка, было тихо, - говорят собеседники. 

Верить в то, что перерезать ребёнку горло могла мать, некоторые отказываются. Как аргумент, люди приводят записи из аккаунта мамы в соцсетях. Практически все они – о материнстве, детях. О малышах женщина отзывается очень тепло. К примеру, фото с ножками дочурки подписано так: «Всё отдам за эти ножки».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60127.php

В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Соседи рассказывают...

Семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

Напомним, как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, СК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребёнка в Лунинце. По данным следствия, 28-летний лунинчанин, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребёнка и 47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйку и её знакомого задержали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60127.php

В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Соседи рассказывают...

Квартира, где произошло убийство. Оперативная съёмка СК

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.

 
 
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В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Кто это сделал, выясняет следствие. Этого ангелочка больше нет. Фото со странички из соцсетей матери...
 
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