В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку. Соседи рассказывают...

В Лунинце с особой жестокостью убили 8-месячную девочку . Кто это сделал, выясняет следствие.



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Этого ангелочка больше нет. Фото со странички из соцсетей матери девочки

За сутки с момента убийства история обросла слухами, наполняясь самыми невероятными домыслами.

Соседи, с которыми пообщались корресподенты Медиа-Полесья, на условиях анонимности рассказали, что семья с виду – вполне благополучная. По утрам супруги часто вдвоём вели старших сыновей (мальчикам 4 и 6 лет) в детсад. Под ручку супруги прогуливались иногда по городу с малышами.

По вечерам, как слышали соседи, из их квартиры доносились отзвуки застолья. Как следствие, по ночам слышно было, что ведутся семейные разборки.

– Правда, в период, когда соседка вынашивала третьего ребёнка, было тихо, - говорят собеседники.

Верить в то, что перерезать ребёнку горло могла мать, некоторые отказываются. Как аргумент, люди приводят записи из аккаунта мамы в соцсетях. Практически все они – о материнстве, детях. О малышах женщина отзывается очень тепло. К примеру, фото с ножками дочурки подписано так: «Всё отдам за эти ножки».



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Семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

Напомним , как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, СК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребёнка в Лунинце. По данным следствия, 28-летний лунинчанин, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребёнка и 47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Хозяйку и её знакомого задержали.



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Квартира, где произошло убийство. Оперативная съёмка СК

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.