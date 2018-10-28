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В Кировске в минувшую субботу произошел пожар

29.10.2018 — ЧП | Кировец  
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В Кировске в минувшую субботу произошел пожар


В Кировске в минувшую субботу произошел пожар

В минувшую субботу в Кировске произошел пожар. Об этом редактору интернет-ресурса рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Алескандр Журавский.

В 15.14 на центр оперативного управления РОЧС от соседки поступило сообщение о задымлении в доме №7 по ул.Петруши. По прибытию подразделений спасателей в доме наблюдалось плотное задымление, создалась высокая температура. Оперативно пожар был ликвидирован.

В его результате уничтожены постельные принадлежности и имущество в комнате, поврежден потолок на площади 28 м2 . Спасено 2 смежных квартиры, расположенных под одной кровлей, и 2 хозяйственных постройки.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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В минувшую субботу в Кировске произошел пожар. Об этом редактору интернет-ресурса рассказал старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Алескандр Журавский....
 
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