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Проблемные вопросы в организации питания пациентов больниц

29.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Проблемные вопросы в организации питания пациентов больниц
На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на организацию питания пациентов в учреждениях здравоохранения.
Коллегией отмечено, что органами и учреждениями здравоохранения принимаются недостаточные меры по повышению эффективности использования бюджетных средств в этой сфере.
Во всех подвергнутых контролю учреждениях выявлены нарушения при осуществлении закупок продуктов питания, повлекшие излишние выплаты бюджетных средств. Допускались случаи приготовления пищи на выписанных и временно отсутствующих пациентов, не соблюдались натуральные нормы продуктов питания, рационы, нарушалась технология приготовления блюд.
По итогам заседания коллегии обращено внимание местных органов власти и управления на необходимость усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств при организации питания пациентов в стационарах области, оперативного устранения системных нарушений в этой сфере. Исполнение предложений взято на контроль.
Ю. Фролов,
первый заместитель председателя
Комитета государственного контроля
Могилевской области.На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на организацию питания пациентов в учреждениях здравоохранения.
Коллегией отмечено, что органами и учреждениями здравоохранения принимаются недостаточные меры по повышению эффективности использования бюджетных средств в этой сфере.
Во всех подвергнутых контролю учреждениях выявлены нарушения при осуществлении закупок продуктов питания, повлекшие излишние выплаты бюджетных средств. Допускались случаи приготовления пищи на выписанных и временно отсутствующих пациентов, не соблюдались натуральные нормы продуктов питания, рационы, нарушалась технология приготовления блюд.
По итогам заседания коллегии обращено внимание местных органов власти и управления на необходимость усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств при организации питания пациентов в стационарах области, оперативного устранения системных нарушений в этой сфере. Исполнение предложений взято на контроль.
Ю. Фролов,
первый заместитель председателя
Комитета государственного контроля
Могилевской области.

 
 
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на...
 
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