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Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива

29.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива в республиканском пункте таможенного оформления «Глушкевичи».

Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива

На выезд из Беларуси следовал легковой автомобиль марки «Mercedes-Benz E290» под управлением гражданина Республики Беларусь. При устном опросе гражданин заявил, что товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не имеет.

Проведение таможенного контроля доказало обратное: в багажном отделении легкового автомобиля находится топливный бак с 200-ми литрами дизельного топлива, не предусмотренный заводом изготовителем (на топливном баке имеются не заводские сварные швы и герметик). Объем бака данного транспортного средства по заводу-изготовителю составляет 65 литров.

Соорудив новый топливный бак как средство сокрытия, гражданин попытался переместить в нем подлежащий декларированию товар. Топливо и транспортное средство, в котором перемещался товар, изъяты.

По данному факту Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1, ч. 3 ст. 12.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива
Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива

 

 
 
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Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива в республиканском пункте таможенного оформления «Глушкевичи». На...
 
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