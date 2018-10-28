Сотрудники Гомельской таможни предотвратили незаконное перемещение топлива в республиканском пункте таможенного оформления «Глушкевичи».





На выезд из Беларуси следовал легковой автомобиль марки «Mercedes-Benz E290» под управлением гражданина Республики Беларусь. При устном опросе гражданин заявил, что товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не имеет.

Проведение таможенного контроля доказало обратное: в багажном отделении легкового автомобиля находится топливный бак с 200-ми литрами дизельного топлива, не предусмотренный заводом изготовителем (на топливном баке имеются не заводские сварные швы и герметик). Объем бака данного транспортного средства по заводу-изготовителю составляет 65 литров.

Соорудив новый топливный бак как средство сокрытия, гражданин попытался переместить в нем подлежащий декларированию товар. Топливо и транспортное средство, в котором перемещался товар, изъяты.

По данному факту Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1, ч. 3 ст. 12.30 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.





