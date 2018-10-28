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В Гомеле будут судить заключенного за попытку побега и нападение на милиционеров

29.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Прокуратура Гомельской области направила в облсуд уголовное дело по обвинению 24-летнего жителя Гомеля в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и покушении на убийство трех сотрудников милиции. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В Гомеле будут судить заключенного за попытку побега и нападение на милиционеров

В 2017 году мужчина был осужден за хулиганство и незаконный оборот наркотиков к 3 годам ограничения свободы. Во время отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа №49 в Шклове из-за болезни его поместили в районную больницу. В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года осужденный покинул территорию учреждения здравоохранения и скрылся.

После объявления в розыск мужчину обнаружили в троллейбусе маршрута №20 в Гомеле сотрудники органов внутренних дел. На остановке при задержании обвиняемый, целясь в область жизненно важных органов, умышленно нанес трем милиционерам удары ножом, руками и ногами. Потерпевшие получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. Им своевременно оказали медпомощь.

После вооруженного сопротивления обвиняемый скрылся с места преступления, однако через несколько часов сотрудники ОМОН его обезвредили и задержали.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-gomele-budut-sudit-zakljuchennogo-za-popytku-pobega-i-napadenie-na-militsionerov-323442-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Прокуратура Гомельской области направила в облсуд уголовное дело по обвинению 24-летнего жителя Гомеля в уклонении от отбывания наказания в виде...
 
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