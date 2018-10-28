Следователи устанавливают обстоятельства убийства ребёнка в Лунинце

По данным следствия, 27 октября примерно в 19 часов 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп своей восьмимесячной дочери с признаками насильственной смерти.



В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка и 47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать ребенка и ее знакомый.

— Семья, в которой произошла трагедия, состоит на учете, как находящаяся в социально опасном положении, — отметил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Координацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия осуществлял начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов.