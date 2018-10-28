Оглашён приговор матери-убийце новорожденной дочери из Пинского района



В Брестском областном суде сегодня огласили приговор матери-убийце новорожденной дочери из Пинского района.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Суд признал 35-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п.2 и 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Трагедия произошла 26 января. Примерно в 18.30 бригада скорой помощи доставила в больницу жительницу Пинского района 1982 года рождения с подозрением на выкидыш. Медики сообщили об этом в районный отдел милиции, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре квартиры роженицы следователи обнаружили в ее сумке труп девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Тело малышки было завернуто в пакет.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился доношенным и жизнеспособным, а его смерть наступила в результате асфиксии. Обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого закрыла рот и нос и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась. По заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, женщина могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Подсудимая имеет высшее образование, трудилась контролером в филиале «Пинские электрические сети РУП «Брестэнерго». У нее есть ребенок 2001 года рождения.