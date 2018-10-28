Из-за мокрого снега в Новополоцке пропадало электричество

В Новополоцке из-за непогоды в понедельник, 29 октября, какое-то время не было электричества.

Свет в городе отсутствовал из-за налипания мокрого снега. В итоге произошло повреждение на воздушной линии внешней сети схемы питания. Об этом сообщили в РУП «Витебскэнерго».

По состоянию на 19.00 электроснабжение у всех потребителей города восстановлено.

«Создана комиссия для расследования причин произошедшего. По итогам работы комиссии будет опубликовано официальное заявление», — сообщили в организации.

На прошлой неделе первый снег выпал в Витебске , а также Горках и Мстиславе . А на этой неделе синоптики обещают потепление .