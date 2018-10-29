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В Венеции из-за шторма оказалось затоплено более 70 процентов территории города
Штормовые ветра привели к резкому повышению уровня воды в Венеции, сообщает агентства ANSA. Порядка 75% территории города затоплено.
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По данным экстренных служб, на которые ссылается ANSA, жертвами стихии стали пять человек, еще один пропал без вести. Двое из них погибли в результате падения дерева, еще один человек погиб и один — тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч.
Вода затопила в том числе и одну из главных достопримечательностей города — площадь Сан-Марко.
В соответствии с сообщениями местных властей в
Ситуация в Венеции в последние годы осложняется постепенным погружением территории города в воду. Причиной этого считается добыча газа на прилегающих территориях, забор воды из артезианских скважин и размывание прибрежных территорий. Причиной наводнений в городе обычно становится нагон воды в Венецианскую лагуну из-за сильного ветра. Для борьбы с этим явлением в 2003 году началось строительство проекта MOSE, предусматривающего создание специального убирающегося барьера между лагуной и открытым морем. Барьер MOSE должен подниматься при нагоне воды выше уровня в 110 см. В настоящее время его ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.
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В Венеции из-за штормового ветра произошло сильнейшее за последние годы наводнение, большая часть города оказалась затоплена. Жертвами стихии стали уже пять...
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