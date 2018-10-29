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В Венеции из-за шторма оказалось затоплено более 70 процентов территории города

30.10.2018 01:15 — ЧП | Tut.by  
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Штормовые ветра привели к резкому повышению уровня воды в Венеции, сообщает агентства ANSA. Порядка 75% территории города затоплено.


Фото: Reuters

ABC также утверждает, что речь идет о затоплении более чем 70% Венеции. Речь идет, как утверждает телеканал, о сильнейшем наводнении с 2012 года. Уровень воды вынуждает местные власти наводить временные мосты и наплавные тротуары для того, чтобы местные жители и туристы могли передвигаться по улицам.


Фото: Reuters

По данным экстренных служб, на которые ссылается ANSA, жертвами стихии стали пять человек, еще один пропал без вести. Двое из них погибли в результате падения дерева, еще один человек погиб и один — тяжело пострадал в результате падения дерева на машину. Скорость порывов ветра оценивается в 100 км/ч.


Фото: Reuters

Вода затопила в том числе и одну из главных достопримечательностей города — площадь Сан-Марко.


Фото: Reuters

В соответствии с сообщениями местных властей в Twitter, уровень воды поднялся на отметку выше 150 см выше уровня моря. Как отмечает ANSA, уже при отметке выше 110 см в городе звучат сирены, предупреждающие о чрезвычайной ситуации. Повышение уровня воды на отметку более 120 см означает для города, расположенного на острове, риск полного затопления.


Фото: Reuters

Ситуация в Венеции в последние годы осложняется постепенным погружением территории города в воду. Причиной этого считается добыча газа на прилегающих территориях, забор воды из артезианских скважин и размывание прибрежных территорий. Причиной наводнений в городе обычно становится нагон воды в Венецианскую лагуну из-за сильного ветра. Для борьбы с этим явлением в 2003 году началось строительство проекта MOSE, предусматривающего создание специального убирающегося барьера между лагуной и открытым морем. Барьер MOSE должен подниматься при нагоне воды выше уровня в 110 см. В настоящее время его ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.

 
 
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В Венеции из-за штормового ветра произошло сильнейшее за последние годы наводнение, большая часть города оказалась затоплена. Жертвами стихии стали уже пять...
 
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