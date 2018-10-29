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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

30.10.2018 00:51 — ЧП | Tut.by  
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В Новом Орлеане застрелен рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness, сообщает Billboard со ссылкой на полицию.

34-летний Джонс был убит возле одного из ресторанов города, с места убийства был похищен его автомобиль, который позже нашли. Подозреваемые пока не найдены, мотивы их действий также неясны.


Фото: Young Greatness / Instagram

Наиболее известным треком, записанным Young Greatness, был сингл «Moolah», выпущенный в 2015 году и получивший золотой статус в США. В 2016 году журнал Rolling Stone включил Джонса в список «10 новых артистов, которых нужно знать».

В США за сутки застрелили двух известных рэперов XXXTentacion и Jimmy Wopo

 
 
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В Новом Орлеане застрелен рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatnes.
 
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