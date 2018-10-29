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В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness
В Новом Орлеане застрелен рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness, сообщает
34-летний Джонс был убит возле одного из ресторанов города, с места убийства был похищен его автомобиль, который позже
Наиболее известным треком, записанным Young Greatness, был сингл
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В Новом Орлеане застрелен рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatnes.
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