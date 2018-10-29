В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

В Новом Орлеане застрелен рэпер Теодор Джонс, известный под сценическим именем Young Greatness, сообщает Billboard со ссылкой на полицию.

34-летний Джонс был убит возле одного из ресторанов города, с места убийства был похищен его автомобиль, который позже нашли . Подозреваемые пока не найдены, мотивы их действий также неясны.



Фото: Young Greatness / Instagram

Наиболее известным треком, записанным Young Greatness, был сингл «Moolah» , выпущенный в 2015 году и получивший золотой статус в США. В 2016 году журнал Rolling Stone включил Джонса в список «10 новых артистов, которых нужно знать».

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