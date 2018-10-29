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В Мурманске во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Пострадали 4 человека
Плавучий док ПД-50, где ремонтируется авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул в Мурманске, пострадали четыре человека. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
«Упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода», — сказал собеседник агентства.
Пострадавших доставили в больницу. Начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев уточнил, что они получили переохлаждение. Один человек госпитализирован с травмой брюшной полости.
«Троих пострадавших [в результате ЧП] увезли в медсанчасть „Севрыба“, одного — в городскую больницу Мурманска. Один тяжелый, трое — средней тяжести», — сказал Рогалев.
Сейчас крейсер буксируют на другой судоремонтный завод в микрорайоне Роста в Мурманске.
«Начата буксировка авианосца на 35-й завод, она займет, предварительно, немногим более часа», — сообщил источник в экстренных службах.
Он также добавил, что к осмотру затонувшего плавдока могут привлечь водолазов Северного флота.
Контракт Минобороны РФ с Центром судоремонта «Звездочка» на ремонт корабля подписали в апреле 2018 года. Как сообщалось ранее, флот надеется получить корабль после ремонта в 2021 году.
Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11 435 «Адмирал Кузнецов» вошел в состав Северного флота в начале 1991 года. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. т, наибольшая длина — 306 м. Он способен развивать скорость 29 узлов. «Адмирал Кузнецов» может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками.
Сейчас «Адмирал Кузнецов» является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.
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В Мурманске во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" затонул плавучий док. Пострадали 4 человека
"Адмирал Кузнецов" является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России.
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