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За серию поджогов в Ошмянском районе задержаны двое парней

30.10.2018 13:19 — ЧП | Tut.by  
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В отношении двух жителей Ошмянского района расследуется уголовное дело о серии поджогов. Задержанные не отрицали: по их вине горели заброшенные постройки в деревнях и даже бывшая ферма со 180 тоннами соломы, сообщает СК.


Все началось после двух пожаров в Ошмянском районе. Сначала в декабрьскую ночь 2017-го кто-то поджег сарай и вещи в нежилом доме в деревне Лужище. А майской ночью в деревне Гольшаны горел нежилой дом местного жителя и сарай его односельчанина.

В первом случае ущерб составил около 2 тысяч рублей, во втором — порядка 4 тысяч. Оба происшествия объединяло одно: источник возгорания был занесен извне.

Поиски вывели на двух подозреваемых из числа жителей района, парней возраста 19-ти и 20-ти лет. Во время допросов оба признали вину и рассказали о своей причастности еще к двум случаям.


Так, в ночь с 8 на 9 октября фигуранты подожгли здание бывшей молочно-товарной фермы со 180 тоннами сена (общей стоимостью 17 тысяч рублей), а возле дороги Ошмяны — Ивье — 9 тюков и декораций из соломы.


«В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество соучастников, в том числе на два автомобиля. В качестве меры пресечения применено заключение под стражу», — сообщили в СК.

Раньше у парней не было проблем с законом. В отношении них будут проведены судебно-психиатрические экспертизы.

 
 
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Подозреваемые сознались, что именно они поджигали заброшенные постройки в деревнях и даже ферму со 180 тоннами соломы.
 
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