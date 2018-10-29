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Два пожара

30.10.2018 — ЧП | Радзiма  
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В пятницу, 19 октября, в деревне Балашевичи загорелась баня. Звонок в центр оперативного управления Глусского РОЧС поступил от соседей в 23 часа 43 минуты. Когда спасатели Заелицкого поста и два отделения пожарной аварийно-спасательной части Глуска прибыли по вызову, строение горело открытым пламенем, рассказал редакции старший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Дмитрий Климович. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие постройки и жилой дом. В результате пожара повреждена кровля, а также перекрытие и стены бани. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам спасателей, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Хозяева-дачники накануне топили баню.

Еще один тревожный звонок от бдительных соседей поступил в районный отдел по чрезвычайным ситуациям 22 октября около половины пятого вечера. В деревне Войтехово горел жилой дом. Прибывшие подразделения пожарных ликвидировали возгорание. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество. Хозяин дома, пенсионер, на момент прибытия спасателей находился на улице. По факту возгорания проводится проверка. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Анна АВТУХОВА

 
 
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В пятницу, 19 октября, в деревне Балашевичи загорелась баня. Звонок в центр оперативного управления Глусского РОЧС поступил от соседей в 23 часа 43 минуты. Когда...
 
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