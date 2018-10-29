С несушкой в зубах застал житель Заозерья рыжую плутовку

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Такую картину наблюдал у себя на хоздворе житель аг. Заозерье

В понедельник, 29 октября, в поле зрения жителей агрогородка Заозерье рыжая лесная жительница попадала несколько раз. Сразу ее заметила в своем дворе из окна кухни женщина. Это было обеденное время. Животное приняли за намокшую под дождем рыжую собаку. Но оказалось нет — это была заблудившаяся лесная гостья.

Через некоторое время хищницу (это была именно она) из курятника, где она успела поживиться несколькими несушками, выгнали другие хозяева.

А вечером этого же дня дикое животное заметили в другом районе агрогородка. Лиса, вынырнув из хозпостроек жителей одной улицы, по дороге направилась на соседнюю.

Примерно за неделю до этого происшествия лисицу видели рыбаки и в Несвиже. Замечена она была в Марысином парке — животное сидело на дорожке. Когда человек решил приблизится к ней, чтобы сфотографировать на телефон, рыжий хищник нырнул в камыш…

Оценить ситуацию и состояние животного могут, конечно, только специалисты. Но, в любом случае, всем без исключения следует быть осторожными.

P.S. В сети Интернет то и дело появляются сообщения и видео о том, что в разных местах люди встречают диких лис. То рыжая красавица вышла на лед к лункам рыбаков и стащила улов, то перебежала ночную дорогу в свете фар.

В прошлом году, например, прошла информация о том, что лесная гостья забрела в город. Было это в Мозыре. Как сообщал телевизионный канал «СТВ», пострадали девять человек. Среди них трое детей. Животное свободно гуляло по городу. Специалисты утверждали, если оно не боится людей, значит, может быть заражено бешенством.

Так и случилось. Первая жертва лисы — мальчик-подросток, которого она укусила за ногу на центральном автовокзале.

В общей сложности среди обратившихся в Мозырскую больницу — жертвы от укусов от 4 до 61 года.

Насколько опасна встреча с любым диким животным, зараженным бешенством, уже не однажды на страницах «НН» рассказывали специалисты различных инстанций. Вновь к этой теме мы вернемся в ближайшем номере, в пятницу, 2 ноября.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.