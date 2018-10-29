Серийного квартирного вора задержали в Каменце

В Каменце сотрудники милиции задержали серийного квартирного вора, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60182.php

Читать полностью в источнике с фото:





В Каменецкий РОВД 29 октября обратилась жительница города Высокое 1966 года рождения. Она сообщила, что с 9.00 до 16.00 в ее квартиру, повредив замок, проник злоумышленник. Он похитил золотые ювелирные изделия на сумму более Br5 тыс.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми инспекторами милиции установили, что кражу совершил неработающий брестчанин 1969 года рождения. Мужчина задержан в Каменце, похищенные украшения у него изъяты. Также у него были отмычки от замочных механизмов.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище) УК. Фигурант подозревается в совершении ряда квартирных краж в Бресте и области.

Ранее мужчина был неоднократно судим за кражи. В сентябре он вернулся из мест лишения свободы.