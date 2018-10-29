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В Минске пассажир напал на таксиста. Возбуждено дело
В Минске выясняют обстоятельства нападения на 33-летнего водителя такси. Пассажир неожиданно стал наносить ему удары по голове, водитель смог сбежать. Об этом
Вечером 22 октября в такси сел мужчина и попросил отвезти его к Дому милосердия на улице Ф. Скорины. Прибыв на стоянку, пассажир несколько раз ударил водителя чем-то твердым — предположительно, рукояткой ножа.
Водитель схватил сумку и выбежал из машины на безопасное расстояние, а пассажир скрылся в лесном массиве. По горячим следам незнакомца задержали, им оказался 51-летний безработный из Солигорска,
«Как изначально пояснил мужчина, он полагал, что таким образом сможет завладеть деньгами», — рассказали в СК.
Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой), за это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.
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Обвиняемым оказался 51-летний минчанин. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
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