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Житель Гатово объяснил свое ножевое ранение хулиганами на улице, чтобы скрыть драку с женой
На днях в больницу с ножевым ранением живота попал 37-летний житель агрогородка Гатово (Минский район). Он уверял: в подворотне напали незнакомцы, но примет совсем не запомнил. Милиция выяснила, что мужчина выгораживал собственную жену,
В минувшее воскресенье срочная помощь медиков понадобилась жителю Гатово. У него диагностировали проникающее ножевое ранение подвздошной области и алкогольное опьянение.
Изначально пациент объяснял, что на него напали в переулке. Вот только назвать приметы хотя бы одного хулигана он не мог, и это вызывало подозрения. Опрос свидетелей показал, что мужчина и его супруга лгут.
Оказалось, в тот день они праздновали 18 лет со дня свадьбы, застолье не обошлось без спиртного. «На пустом месте», говорят в милиции, между супругами возник конфликт с оскорблениями и рукоприкладством. Именно жену подозревают в ударе ножом.
«Стоит отметить, что после инцидента пара и не думала вызывать медицинскую помощь, совместными усилиями пытались остановить кровотечение и обойтись без привлечения внимания», — рассказала официальный представитель УВД Надежда Ерашова.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). За это грозит до 8 лет лишения свободы. Мужчина в больнице, но его жизни уже ничего не угрожает.
«Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, если вам членом семьи причинены телесные повреждения, незамедлительно обратитесь в орган внутренних дел по месту жительства», — напоминают в милиции.
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Супруги поругались во время празднования 18 лет со дня свадьбы. Вечер не обошелся без спиртного.
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