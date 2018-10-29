Молодые люди подозреваются в краже фотоаппарата. Кто они?

Неустановленное лицо, в период с 21 часов 40 минут 25.08.2018 до 22 часа 20 минут 25.08.2018, находясь в подъезде холле первого этажа торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: г.Брест, пр. Машерова, 17, путем свободного доступа, тайно похитило фотоаппарат марки «Canon»



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Подозреваемые: на вид около 20-25 лет, одета она в кофту красного цвета, штаны спортивные чёрного цвета «Adidas», кросовки, при этом, в левой руке она несёт сумку для фотоаппарата, в магазин она приходит вместе с девушкой, на вид 20-20 лет, одета во всё чёрное, с рюкзаком на спине, также с ними в кафе заходят молодой человек, на вид 20-25 лет одет в синюю мастерку, светлые шорты и кроссовки, молодой человек на вид 20-25 лет одет в серые шорты, тёмную кофту с рюкзаком на спине.

В случае если вы располагаете сведениями о разыскиваемых, просьба позвонить по телефонам: (80162) 21-16-54, 27-59-01, 21-16-54, 686-72-79 либо 102.