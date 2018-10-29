Неустановленное лицо, в период времени с 18.00 часов до 19.00 часов 05.08.2018, находясь в торговом зале магазина "Спортмастер", расположенного в ТЦ "Галерея Гранд" по ул. Куйбышева, 15, в г. Бресте, тайно похитило товар на общую сумму 637.80 рублей, чем причинило организации материальный ущерб.



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Подозреваемая: на вид около 30 лет, одета она в майку чёрного цвета, штаны чёрного цвета, босоножки, на плече у неё располагается сумочка коричневого цвета на шлейке, в магазин она приходит вместе с ребёнком, мальчик 10 лет.



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В случае если вы располагаете сведениями о разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: (80162) 21-16-54, 27-59-01, 21-16-54, 686-72-79 либо 102.